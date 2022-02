Een plek waar bezoekers alles kunnen ontdekken over Nederlandse vogels: dat is de nieuwste uitbreiding van DierenPark Amersfoort. De Kwetterterp werd zaterdag officieel geopend.

Aan de rand van het Woud in DierenPark Amersfoort is de Kwetterterp gebouwd, waar een zogenoemde woudwachter actief is. "Die is gek op de Nederlandse natuur en vogels. Bezoekers worden uitgenodigd in zijn sfeervolle woning, vogelvriendelijke tuin en werkschuur. Daar komen mensen van alles te weten over de Nederlandse vogels", aldus woordvoerder Hylke Steggerda. "Je kunt erachter komen welke vogel welk geluid maakt en je kunt bijvoorbeeld uilenballen uitpluizen en het nest van een houtduif van dichtbij bekijken.''

De Kwetterterp is gemaakt in samenwerking met de Vogelbescherming. Er zijn 50 vogelhuisjes opgehangen zodat er veel vogels naar het gebied komen en ook te horen zijn. Het kinderpanel heeft er tien naar boven gebracht zaterdag. Het Dierenpark wil met de opening van de Kwetterterp kinderen enthousiasmeren om zich in te zetten voor mens en natuur. "Wij zetten ons in voor de fauna en flora ver weg, maar ook dicht bij huis.''