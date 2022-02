In een bedrijfspand in Bunschoten is zaterdagmiddag brand ontstaan. De brandweer werd rond 13.15 uur opgeroepen.

De brand ontstond in de garage van het pand aan de Röntgenweg. Om in de garage te komen, heeft de brandweer een raam ingeslagen. Door het snelle optreden van de brandweer is de schade beperkt gebleven. Een stekker bleek de oorzaak van de brand, vermoedelijk door kortsluiting.