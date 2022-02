In een huis aan de Bisschopsweg in Bunschoten heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een steekpartij plaatsgevonden. Zeker één persoon is bij het incident gewond geraakt.

Hulpdiensten werden even 1.00 uur opgeroepen, en snelden naar het huis aan de rand van het dorp. De politie kan desgevraagd nog niets zeggen over de aanleiding van het incident, of over de verwondingen van het vermoedelijke slachtoffer: daar wordt de rest van de dag nog onderzoek naar gedaan.