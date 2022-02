In Soest is donderdagmiddag een brommerrijder uit de bocht gevlogen. Het ongeval vond plaats aan de Peter van Den Breemerweg.

De brommerrijder vloog in de straat uit de bocht, knalde tegen de paal van een verkeersbord in de berm en is met zijn brommer in de sloot beland. Het slachtoffer is door het ambulancepersoneel gecontroleerd en vervoerd.