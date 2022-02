De brandweer heeft woensdagavond moeten uitrukken voor een brand in een papiercontainer. Dit gebeurde rond 21.00 uur in een container aan de Buizerdlaan in Nijkerk.

Vorige maand werd dezelfde papiercontainer al meerdere malen in de brand gestoken. De brandweer kwam ter plaatse en kon het vuur snel doven. Vermoedelijk is de brand aangestoken. Wie er achter de brandstichtingen zit is onduidelijk.