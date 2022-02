Storm Dudley heeft flink wat schade en overlast veroorzaakt in Amersfoort en omgeving. Op verschillende plekken moest de brandweer uitrukken, gewonden bleven uit.

Rond 4.25 uur werd de brandweer opgepiept om naar de Pieter Jelles Troelstralaan in Amersfoort te gaan. Daar was een boom op een auto gevallen. Brandweerlieden hebben de boom in stukken gezaagd.

Op de Cornelis Houtmanstraat in Bunschoten kwam donderdagochtend rond 6.25 uur een boom op een auto terecht.

Woensdagavond om 21.25 uur kreeg de brandweer een verzoek tot dienstverlening op de Noordewierweg in Amersfoort. Aan de achterzijde van een Chinees Indisch restaurant bleek een ongeveer 7 meter hoge metalen schoorsteen met nog maar twee kabels vast te zitten. Deze gevaarlijke situatie kon voorlopig alleen maar worden opgelost door de buis omlaag te halen. Rond 22.15 uur was de klus geklaard, nog net voor Dudley aanwakkerde.

Losse platen

In Barneveld waaide een boom om aan de Wencopperweg. Ook deze is in stukjes gezaagd. Aan de Thorbeckelaan in Barneveld was de brandweer gisteravond ook al druk met stormschade. Rond 23.15 uur kwam een melding binnen dat er een aantal platen los op een container lagen. De platen zijn weggehaald, zodat ze niet weg konden waaien.

In Bunschoten was de brandweer druk met een waterlekkage op de Westsingel. Hierdoor heeft de weg enige tijd blank gestaan. Woensdagavond vanaf ongeveer 23.30 uur zaten grote delen van Bunschoten al zonder water, waaronder aansluitingen op industrieterrein de Kronkels, Vogelbuurt en nieuwbouwwijk Rengerswetering. De oorzaken van de lekkages zijn onbekend.

Code geel

Vanavond en vannacht trok storm Dudley over het land. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd. Landinwaarts is grote kans op zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. De waarschuwing geldt ook nog tijdens de ochtendspits. Rond Utrecht is de spitsstrook op de A27 richting Houten en Hagestein afgesloten en ligt er bij Utrecht/Lunetten een boom op de A12 waardoor rijbanen zij afgesloten. Dat levert hinder en vertragingen op.