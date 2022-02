Een auto is dinsdagochtend tegen de pui van de Gall&Gall in Soest aangereden. Voor zover bekend raakten twee personen gewond. De mensen in de winkel kwamen met de schrik vrij.

Het ongeluk gebeurde rond 11.35 uur bij winkelcentrum Smitshof. De bestuurder stond geparkeerd op de parkeerplaats tegenover de winkel en schoot naar voren, waardoor de auto met de neus tegen de glazen pui botste. "Ik had vlak voor het ongeluk een gesprek over een mogelijke verbouwing", vertelt de eigenaar van de slijterij. Op het moment dat de auto door de pui reed was hij samen met zijn vrouw in de winkel. "We zijn er erg van geschrokken."

In de auto zaten volgens de winkeleigenaar twee oudere mensen. Zij raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. "Ze stonden op de invalideplaats voor de winkel geparkeerd."

De brandweer is aanwezig om het pand te controleren op instortingsgevaar. De schade is groot. "De pui ligt er helemaal uit. Al het glas is naar beneden gekomen", aldus de winkeleigenaar.