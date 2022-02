Op het Euterpeplein in Amersfoort is maandagavond een overval gepleegd. Rond de klok van 19.45 uur liep een man in een opvallende regenjas de Boni naar binnen en bedreigde daar het personeel.

Bij de overval raakte niemand gewond, benadrukte de politiewoordvoerder net na het incident. Het is onbekend of de dader buit heeft gemaakt. Signalement In een Burgernet-oproep vraagt de politie uit te kijken naar de verdachte. Hij is rond de 30 jaar en heeft een lichtgetinte huidskleur. Tijdens de overval droeg hij een zwarte bivakmuts. Daaronder had hij een regenpak aan met fluorescerende strepen aan de zijkant. De politie roept op de man niet zelf te benaderen en is met veel eenheden in de wijk aan het zoeken.