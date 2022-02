Vervoerder Syntus gaat meer bussen inzetten in en rond Amersfoort. Vanwege een tekort aan buschauffeurs reed Syntus de afgelopen tijd op een aantal buslijnen een vakantiedienstregeling.

Nu veel coronamaatregelen vervallen, verwacht de vervoerder meer drukte in de bus. Om te zorgen dat het niet te druk wordt in de bus, zet Syntus op drukke lijnen extra bussen in.

Vanaf aankomende maandag rijden de bussen weer vaker tussen Amersfoort en Leusden (lijnen 17 en 217), van Hilversum naar Amersfoort (lijn 70), tussen Bunschoten en Amersfoort (lijn 76) en tussen Amersfoort, Utrecht Science Park en Vianen (lijn 202).