Een auto is vrijdagavond tegen een boom gebotst in Scherpenzeel. De bestuurder van de auto was bij aankomst van de hulpdiensten al weg. Volgens agenten ter plaatse zou hij op eigen houtje, met behulp van familie, naar het ziekenhuis zijn gegaan.

Het ongeluk gebeurde rond 19.25 uur op De Dreef in Scherpenzeel. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De schade door de botsing is flink. De auto is total loss en een deel van de weg is afgesloten. De politie liet een berger komen om het voertuig weg te slepen.