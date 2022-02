Naar het toilet bij een dagje Barneveld of een tripje naar Voorthuizen? Niet te doen: beide wc's zijn al maandenlang kapot. Marktkooplui hebben daar al meermaals over geklaagd, zo stelt de partij Lokaal Belang.

De partij begon eind januari met campagevoeren in Voorthuizen, waar veel inwoners allemaal bleken te klagen over hetzelfde euvel: kapotte wc's. "Het enige openbare toilet in Voorthuizen is al lange tijd buiten gebruik", schetst Mijntje Pluimers-Foeken van Lokaal Belang. En wat blijkt: "Het enige openbare toilet in Barneveld-centrum is ook al langere tijd buiten gebruik."

Toeristen

Niet erg gastvrij, stelt ze. "De gemeente Barneveld, waar per jaar 450.000 toeristische overnachtingen zijn en vele tienduizenden dagjesmensen komen om onze winkelcentra te bezoeken, heeft op dit moment geen openbare toiletten." Zij stelt dat een goed werkend, gratis openbaar toilet hoort bij een gastvrije gemeente. Ze wil dat de gemeente voortaan snel en adequaat optreedt bij een defect.

Voor het toilet aan het Smidsplein in Voorthuizen stelt ze voor het niet alleen te ontdoen van graffiti, maar ook om het te verplaatsen. Het staat volgens haar nu 'ver weg in een donker hoekje.' In Barneveld zouden marktkooplui al meerdere keren geklaagd hebben over het ontbreken van een wc.