Aan de Barchman Wuytierslaan in Amersfoort, nabij de spoorwegovergang, is vanmiddag een voertuig achterop een bedrijfsauto geklapt. Volgens de inzittenden, een jong stel, is het cruisecontrol-systeem van de auto de oorzaak van het ongeval geweest. Niemand raakte gewond.

Het jonge stel had de elektrische auto van hun ouders geleend. Die zullen niet erg blij zijn, want de auto is flink toegetakeld. De auto werd vervolgens door een berger afgesleept. De verzekeringsmaatschappij zal de uiteindelijke oorzaak moeten aanwijzen.