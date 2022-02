Actievoerders van Greenpeace hebben dinsdagochtend voor het hoofdkantoor van Staatsbosbeheer in Amersfoort een boom geplant, om die vervolgens met olie te overgieten. Met deze actie vroeg Greenpeace aandacht voor 'De Vieze Verkiezing'. 'Samen planten we bomen', een samenwerking tussen Shell en Staatsbosbeheer, won de weinig eervolle titel uit ruim 1.500 inzendingen.

'De Vieze Verkiezing' is een verkiezing van de meest vervuilende reclame. Daarmee wil Greenpeace laten zien dat "reclame voor klimaatschade echt niet meer van deze tijd is", aldus woordvoerder Isabel Willemsen. De boom werd met enige moeite door drie actievoerders geplant en overgoten. "Uiteraard overgieten we de boom niet met echte olie, maar met ketjap", vertelt Willemsen.

Hierna overhandigde Greenpeace-campagneleider Diederick van den Ende de prijs aan Debbie Kamphuis van Staatsbosbeheer. "We geven jullie een koekje van eigen deeg voor deze schaamteloze samenwerking. Shell hoort bij de top 10 van grootste vervuilers ter wereld, maar claimt door deze samenwerking het beste met de aarde voor te hebben door bomen te planten. Het is een marketingtruc, absoluut geen oplossing voor het probleem. Staatsbosbeheer, een semi-overheidsinstelling, leent zich daarvoor", aldus de actievoerders.

Kamphuis nam de prijs in ontvangst. "We komen in Nederland vijf miljoen bomen tekort. We hebben hier zelf te weinig middelen voor. Alle bedrijven zijn welkom die willen helpen, ook Shell." Volgens haar moet het gesprek gevoerd worden met Shell zelf. "Staatsbosbeheer plant uiteindelijk alleen maar bomen."

De jury, bestaande uit Reclame Fossielvrij en Greenpeace, koos de vijf 'meest brutale' fossiele reclames. Naast de samenwerking tussen Shell en Staatsbosbeheer waren de andere genomineerden KLM, Land Rover, Ryanair en Vattenfall.