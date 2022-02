Het onderzoek naar de dodelijke aanrijding op de Dalweg in Soest in Soest kan nog dagen duren. Eén ding kan al wel worden uitgesloten: de bestuurder van de auto had op het moment van de aanrijding niet gedronken.

Bij het ongeluk kwam zaterdag een 52-jarige inwoner van Soest om het leven. Haar 55-jarige echtgenoot ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis. De twee voetgangers werden beiden geschept door een auto, met daarin een 25-jarige bestuurder.

Omdat het nog niet duidelijk is wat er zich zaterdagavond precies heeft afgespeeld, wordt de de man nog niet gezien als verdachte en is hij tot die tijd vrij om te gaan en staan waar hij wil. "Pas als het onderzoek is afgerond, kunnen we daar iets over zeggen", aldus een politiewoordvoerder.

Snelheid

Hoe kon het zo verschrikkelijk misgaan, die regenachtige avond in Soest? Het is een vraag die veel inwoners van Soest bezighoudt. De auto kwam vanaf de Koningsweg de Dalweg oprijden en vrij kort daarna zijn er een zebrapad en 50 meter verderop een fietsoversteek. Omwonenden, die het ongeluk hebben gezien, betwijfelen of er op dat korte stukje al harder dan 50 kilometer per uur is gereden. "Dan moet hij wel heel snel hebben opgetrokken", zeggen zij.

De politiewoordvoerder kon daar maandagmiddag nog niets over zeggen. Het onderzoek ligt in handen van de specialisten van de forensische opsporing Verkeer en het Opsporingsteam Verkeer. "Een ding kan ik al wel zeggen: de bestuurder van de auto had niet gedronken."

Maatregelen

Het fatale ongeluk maakt diepe indruk in Soest. Zo zijn er bij de Dalweg bloemen neergelegd en heeft de Actiegroep Veilige Dalweg opnieuw van zich laten horen. Zij gaan er bij de gemeente op aandringen dat de weg snel veiliger wordt gemaakt. Ook Ad Witlox, fractievoorzitter van de PvdA, ziet in het ongeval een aanleiding om sneller te komen met maatregelen.