Twee overstekende voetgangers zijn zaterdagavond laat geschept door een auto op de Dalweg in Soest. Ze zijn ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een traumaheli kwam ter plaatse.

Ter hoogte van de Veenbesstraat werden ze geschept door een Audi, die nog geprobeerd heeft ze ontwijken. De voetgangers kwamen op de voorruit en daarna op het wegdek terecht. Beide slachtoffers zijn na langdurige behandeling ter plaatse met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De Audi had links twee lekke banden, vermoedelijk omdat de auto over de vluchtheuvel bij de oversteekplaats, is uitgeweken. De auto stond dertig meter verderop stil. Ook de chauffeur raakte gewond. De twee inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij.

Het was op dat moment erg regenachtig en het waaide hard. De Dalweg staat bekend in Soest als een weg waar hard wordt gereden. De weg verbindt de noordoostelijke wijken met de zuidwestelijke wijken van Soest en is een van de belangrijkste doorgaande wegen.

Vorig jaar leidde een ongeval op de Dalweg nog tot een vechtpartij van omstanders. Er wordt veel geklaagd over hardrijders.