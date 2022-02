Een grootschalige aanpak van de 'botsbocht' in de afrit van de A1 naar de A30 bij Barneveld wordt niet overwogen omdat het gehele knooppunt A1/A30 toch in de nabije toekomst wordt aangepast. Minister Mark Harbers (infrastructuur en waterstaat) heeft dat geantwoord op vragen van het CDA-Tweede Kamerlid Jaco Geurts.

Bij de bocht hebben er in 2021 vijftien ongelukken plaats gevonden op de twee rechtsaf-stroken. De weggebruiker verwacht een ruime bocht, zoals bij een verkeersknooppunt gebruikelijk is.

De bocht is krap omdat de ruimte er beperkt is. Ondanks waarschuwingsborden kunnen sommige weggebruikers de bocht onderschatten en rijden ze tegen de betonnen bochtrand aan.

Zomer 2019 is extra bebording geplaatst om te attenderen op de situatie: een waarschuwingsbord met een gele achtergrond voor een scherpe bocht en een bord met een adviessnelheid van 30 kilometer per uur.

Mei vorig jaar zijn daarnaast de pijlen op de bewegwijzering vervangen door twee hoekige afbuigende pijlen om de situatie nog duidelijker te maken.

Buiten de spits

"Grootschaliger maatregelen worden nu niet overwogen met het oog op de toekomstige reconstructie van het knooppunt", antwoordt Harbers. De minister is wel bereid om met de provincie Gelderland, de gemeente Barneveld, de regio Foodvalley en overige belanghebbenden te bekijken waarom er ondanks de waarschuwingsborden nog steeds ongevallen gebeuren.

Meerdere ongevallen hadden vorig jaar buiten de spits plaats, in rustige uren. Daarbij was veelal geen andere auto betrokken. Rijkswaterstaat heeft de ongevallen van de afgelopen vijf jaar vergeleken.

Ruim 80 procent van de geregistreerde ongevallen in de periode 2017-2021 gebeurde in de maanden oktober tot en met maart, waarbij vaker sprake was van een nat wegdek. De helft van de ongevallen was in het weekend.