Bij winkelcentra in Soest komen geen nieuwe mobiele of permanente openbare toiletten. Wel moet duidelijker worden waar het winkelend publiek naar de wc kan.

Méér toiletten bij winkelcentra, pleitte de partij Democraten Soest Natuurlijk in januari. Dat zou gênante situaties voorkomen voor mensen met blaas- of darmproblemen.

'Maar die wc's zíjn er, bijvoorbeeld bij horecagelegenheden', meldt het college van Soest nu. "Al is het niet altijd duidelijk dat het mogelijk is om van het toilet gebruik te maken. Dit kan verbeterd worden door (beter) te communiceren, of ondernemers gebruik te laten maken van de app Hoge Nood."

24 uur

In die app kunnen ondernemers en inwoners die hun wc ter beschikking stellen, hun toilet aanmelden. Het gaat dan veelal om toiletten die tijdens winkeltijden open zijn. Democraten Soest Natuurlijk wil ook een toilet dat 24 uur per dag open is.

Dat laatste ziet het college niet zitten. Een onderzoek uit 2020 zou uitwijzen dat daar nauwelijks behoefte aan is. De kosten wegen niet op tegen de baten, is de conclusie. Voor marktkooplui was er tijdens de lockdown een mobiel toilet beschikbaar op marktdagen. Nu de horeca weer open is, hebben ze de afspraak dat ze bij één van de horecazaken naar het toilet mogen.