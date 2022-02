Wie is de persoon die zondagavond doorreed na het heftige ongeluk in Amersfoort? Na drie dagen is die vraag nog altijd onbeantwoord en daarom heeft de politie camerabeelden vrijgegeven. Op die manier hopen zij de verdachte te arresteren die ervoor verantwoordelijk is dat een 54-jarige vrouw op de intensive care ligt.

Het is zondagavond iets voor 21.45 uur als er een knal klinkt op de Stadsring in het centrum van Amersfoort. Een zilvergrijze Mercedes C-klasse rijdt over de Stadsring vanaf het gemeentehuis richting de A28. Bij een oversteekplaats met verkeerslichten, ter hoogte van winkelcentrum Amicitia, komt dit voertuig frontaal in botsing met een fietsster en ramt daarnaast ook een scooter.

Zowel de scooterrijder (22) als de fietser raken gewond en meerdere ambulances worden opgeroepen. Vooral de vrouwelijke fietsster (54) heeft zwaar letsel en wordt op de intensive care van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) opgenomen.

De politie weet nog altijd niet wie de verdachte is en heeft in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld woensdagmiddag beelden gedeeld. Hierop is te zien hoe een zilverkleurige Mercedes over de Stadsring rijdt en hard in botsing komt met de fiets en de scooter. In plaats van te stoppen, rijdt hij door in de richting van de Hogeweg.

Op de - weliswaar ietwat onduidelijke beelden - is goed zichtbaar dat de klap enorm was. De scooter wordt meters meegesleurd. Er zijn zelfs vonken te zien. "Beide slachtoffers zijn meegenomen naar het ziekenhuis, waar de scooterrijder lichtgewond bleek. De vrouw ligt helaas nog altijd in coma", zei politiewoordvoerder Joost Lanshage in het regionale opsporingsprogramma.

'Help ons mee zoeken naar deze meedogenloze persoon', schrijft de politie op social media. Getuigen wordt opgeroepen zich te melden en er wordt daarnaast gevraagd uit te kijken naar een Mercedes C-klasse van bouwjaar 2000-2007 met schade aan de voorzijde.