Bij GGZ-instelling Zon en Schild is maandagavond omstreeks 22.45 uur iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het is onbekend of het gaat om een patiënt.

Wat er zich op het terrein aan de Utrechtseweg heeft afgespeeld, is nog onbekend. De politie kon maandagavond niet meer kwijt dan dat er een steekincident was. "Mijn collega's zijn daar nu en verrichten onderzoek", liet een politiewoordvoerder maandagavond na het incident weten. "Het feit dat er een ambulance is opgeroepen, geeft wel aan dat er een gewonde is." Of er iemand is aangehouden, was ook nog onduidelijk. Dinsdagochtend komt de politie met meer informatie.