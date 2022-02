De uitgestelde zorg kan in Meander Medisch Centrum weer opgepakt worden. Zo zijn alle operatiekamers weer volledig in gebruik en is ook de speciale corona-afdeling opgeheven.

Doordat het aantal coronapatiënten in het Amersfoortse ziekenhuis laag blijft, is er meer ruimte én tijd voor operaties die eerder waren uitgesteld. Mensen die hun operaties uitgesteld zagen worden, hoeven geen contact op te nemen met het ziekenhuis. Zij worden zelf gebeld om een ingreep in te plannen.

Toch is er in Meander Medisch Centrum nog geen sprake van een jubelstemming. Zo zijn er zorgen over het aantal medewerkers dat besmet is met het coronavirus. Wel laat Meander-woordvoerder Erik van Goor weten dat de bezetting van het personeel nu nog op orde is.

"Maar", zegt hij daarbij, "als er veel collega's uitvallen of collega's met een heel specifieke functie dan zullen we daar onze zorg op moeten aanpassen. Als ziekenhuis hebben we net als andere zorgsectoren en publieke diensten te maken met de gevolgen van een hoog ziekteverzuim door het grote aantallen besmettingen."