Hé, hó, hé, hó - Handen af van Jericho' en 'Hoe laat is het? Solidariteit'. Met die leuzen deden zondagmiddag een kleine tweehonderd demonstranten mee aan het woonprotest in Amersfoort.

De demonstranten lieten zich met vlaggen en bengaals vuur in de hand luidkeels horen tegen ongelijke kansen op de woningmarkt. Op het Eemplein betraden verschillende sprekers het podium met persoonlijke verhalen over ellelange wachtlijsten voor een huurwoning, te hoge huren en over huisjesmelkers en projectontwikkelaars die in hun ogen vooral uit zijn op veel geld verdienen.

Vera Andriessen van FNV Jong betoogde dat huisvesting een markt geworden is, in plaats van een recht. En dat actievoeren zin heeft. Ze kon rekenen op luid gejuich. Het woonprotest dat de afgelopen maanden al in meerdere steden werd gehouden, kreeg in Amersfoort een heel concreet tintje door de sloopplannen van De Alliantie met de wijk Jericho.

Bewoners van Jericho staken nieuwsgierig hun hoofd om de voordeur, toen ze de bonte stoet demonstranten over de Kwekersweg hoorde trekken. Door mee te lopen in de demonstratie lieten een aantal politieke partijen alvast hun verkiezingsstandpunt zien ten opzichte van het Amersfoortse woonbeleid én de sloopplannen van Jericho. Onder meer de Partij voor de Dieren, Denk, de PvdA. Lijst Sanders en Amersfoort2014 waren paraat.

Het woonprotest dat tot vier uur duurde, is zonder incidenten verlopen.