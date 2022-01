De komende vijf jaar vindt de uitreiking van Nederlands meest prestigieuze muziekprijs plaats in het AFAS Theater in Leusden. AFAS Software en de Edison Stichting maakten donderdag bekend een samenwerking aan te gaan en de uitreiking van de Edisons naar Leusden te halen.

"Wij zijn vereerd om een verbintenis aan te gaan met de organisatie achter de befaamde Edisons. De prijzen zijn niet alleen een erkenning maar staan ook te boek als een enorme boost voor carrières. Voor ons is dit een schitterende kans om bij te dragen aan de talentontwikkeling van musici", zegt AFAS-directeur Bas van der Veldt.

Boost

De samenwerking is niet alleen bedoeld om de uitreiking van de Edisons een nieuwe thuishaven te geven. Het moet de hele muzieksector een boost geven. "Ondanks de recente versoepelingen zitten veel muzikanten nog in onzekerheid. Dat is voor ons extra aanleiding geweest om de Edisons te ondersteunen. We willen niet alleen muzikanten helpen, maar iedereen die betrokken is bij de uitreiking, van licht en geluid tot aan de hostesses", aldus Van der Veldt.

De Edison is de oudste muziekprijs van Nederland en wordt al sinds 1960 uitgereikt. Er zijn ieder jaar Edisons te winnen in drie verschillenden genres: Edison Pop, Edison Jazz en Edison Klassiek.