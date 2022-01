Wie afgelopen weekend bij De Koopman heeft gewinkeld, zal het niet ontgaan zijn. De bovenste en onderste verdiepingen waren gesloten. De reden: ook De Koopman gaat vertrekken uit Amersfoort.

Het vertrek van het grote warenhuis is een flinke aderlating voor het Amersfoortse winkelgebied. In juli 2020, middenin de coronacrisis, opende De Koopman nog haar deuren in het pand aan de Utrechtsestraat 27 en trok direct veel publiek. Manager Johan Luckner was opgetogen: "We zijn blij dat we de deuren konden openen."

De Koopman tekende met eigenaar ASR een contract voor twee jaar. "Maar de intentie is om langer te blijven, want alles wijst erop dat het concept werkt", zei commercieel directeur Peter Danse destijds.

Ook Amersfoortse bezoekers waren enthousiast over de komst van het warenhuis. Zij waren het beu om tegen de deprimerende lege etalages en gesloten deuren van het pand te kijken.

Maar nu lijkt het Amersfoortse winkelgebied, na het vertrek van V&D en vervolgens Hudsons Bay, opnieuw een belangrijke speler te verliezen. "We verwachten tegen maart gesloten te zijn", vertelt een woordvoerder van De Koopman aan mediapartner Indebuurt.