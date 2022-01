De VMBO-locatie van Gereformeerde Scholengemeenschap (GSG) Guido krijgt een nieuw gebouw. Het huidige pand aan de Arnhemseweg 65 in Amersfoort is technisch verouderd. Door de gemeente Amersfoort is geld beschikbaar gesteld voor vernieuwing.

In de zomer van 2022 gaat de school verhuizen naar de tijdelijke locatie aan de Hardwareweg 11 in Amersfoort. Locatiedirecteur Marc-Jan Trouwborst: "Belangrijke voorwaarde voor de tijdelijke huisvesting is dat de school goed bereikbaar blijft voor onze leerlingen en dat het onderwijs op een kwalitatief goede manier door kan gaan. Dat gaat met deze locatie helemaal in orde te komen." Het nieuwe gebouw zal in het vierde kwartaal van 2023 klaar zijn.