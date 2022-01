Het Bosbad aan de Barchman Wuytierlaan krijgt als het burgemeester en wethouders van Amersfoort ligt geen verwarmd 50 meterbad. De aanpassing is te duur en drukt daarnaast te zwaar op de exploitatie, vindt het college.

In zijn voorstel over de veelbesproken opknapbeurt van het openluchtzwembad in Bos Birkhoven zet het college definitief een streep door de wens van veel vaste zwemmers om het 50 meter bad op koude dagen tot 20 graden op te warmen.

Het maatschappelijk belang weegt niet op tegen de investering van 700.000 euro en de jaarlijkse extra kosten van 90.000 euro, schrijven B en W aan de gemeenteraad, die binnenkort een besluit neemt over het renovatieplan. Het college stelt ook dat het zwembadterrein niet genoeg ruimte heeft voor de zonnepanelen, die het water op een duurzame manier zouden moeten verwarmen.

Burgemeester en wethouders van Amersfoort zijn bereid anderhalf miljoen euro te steken in noodzakelijke aanpassingen aan het Bosbad. Als onderdeel van de opknapbeurt worden de twee speeleilanden in het ondiepe bassin vervangen door nieuwe speelelementen.

De eilanden zijn volgens het college niet alleen verouderd en technisch in slechte staat maar belemmeren ook het zicht van de badmeesters. Omdat ze niet over de verhogingen heen kunnen kijken, moet het Bosbad nu meer toezichthouders inzetten dan gewenst, aldus het college, dat kinderen uitnodigt mee te denken over de toekomstige waterspeeltoestellen.

Het zwembad behoudt wat B en W betreft zijn bestaande vorm. Voor het opofferen van stukken bad voor meer ligweide en een spraypark voelt het niks. In een enquête gaven veel gebruikers aan het Bosbad in zijn huidige vorm te willen behouden. Als de gemeenteraad binnenkort akkoord gaat met het collegeplan, dan kan de renovatie worden aanbesteed en voor het zwemseizoen van 2023 klaar zijn.