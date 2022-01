Een voorbijganger heeft woensdagochtend aan De Vuursche Steeg een lichaam van een overleden man aangetroffen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. "We weten daarover momenteel nog niets", laat de politie weten.

Het stoffelijk overschot werd rond 8.30 uur in het buitengebied van Lage Vuusche (Baarn) opgemerkt, waarna de politie er meerdere agenten naartoe stuurde. De Vuursche Steeg tussen het dorp Lage Vuursche en de Embranchementsweg is in zijn geheel afgesloten.

"De man werd door een voorbijganger gevonden langs de weg", laat politiewoordvoerder Joost Lanshage weten. "Verdere informatie kan ik momenteel niet geven."