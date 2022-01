Een deel van het kunstgras bij voetbalvereniging CJVV is zondagavond vernield. Onbekenden staken op het complex in Amersfoort een container in brand, waarna er schade ontstond aan het veld.

De vlammen werden omstreeks 21.10 uur ontdekt. De politie was snel aanwezig en zij konden samen met omstanders de containerbrand blussen.

De brandstichting was niet de eerste brand in de omgeving van Amersfoort Zuid. Een uur daarvoor was het ook raak bij de Dorresteinsesteeg. Daar stond in de buurt van voetbalvereniging AFC Quick 1890 een afvalbak in brand. Bij beide incidenten is in de omgeving nog gezocht naar de dader(s), maar vooralsnog lijkt er niemand te zijn aangehouden.

Het is niet de eerste keer dit weekend dat een voetbalclub in de regio te maken heeft met brandstichting. Eerder was het raak bij Veensche Boys uit Nijkerkveen.