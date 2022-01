De coronatest- en vaccinatielocatie aan de Hoefseweg in Amersfoort is zaterdagmiddag op last van de politie een een tijd gesloten geweest. In de buurt werd iets op straat gevonden dat op een explosief leek, maar later een auto-onderdeel bleek te zijn.

Volgens een woordvoerder van de GGD kwam de opdracht de locatie te sluiten rond half vier, en kon het prikken en testen een kwartier later weer doorgaan als gepland. Ooggetuigen ter plaatse reppen van een afsluiting van een uur. Of het paviljoen ook ontruimd is geweest, kon de GGD noch de politie zeggen. Ook of het om een gerichte actie ging, is op dit moment onduidelijk. Het test- en prikpaviljoen werd afgelopen maandag geopend, en geldt als vervanging voor de locaties aan de Rijtuigenloods (voor vaccinaties) en de Hardwareweg (voor tests). Het nieuwe pand heeft capaciteit voor 300 tests en 350 vaccinaties per uur. Hoeveel mensen er zaterdagmiddag in het paviljoen aanwezig waren, kon de GGD-woordvoerder niet zeggen.