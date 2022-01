Door een flink ongeluk is de A1 ter hoogte van Amersfoort vrijdagavond laat door de politie deels afgesloten voor het verkeer. Zeker vier auto's kwamen met elkaar in botsing. In ieder geval één inzittende moest naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde rond 11.30 uur. Hoe het heeft kunnen gebeuren, wordt nog door de politie onderzocht. Door de afsluiting (nodig om de gehavende voertuigen te bergen) moesten automobilisten die via de A1 de afslag naar de A28 naar Utrecht wilde nemen korte tijd omrijden.