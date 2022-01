Nu het hoogtepunt van de boostercampagne tegen het coronavirus voorbij is, opent de GGD weer een reeks kleine locaties waar mensen zonder afspraak een 1e of 2e vaccinatie of een boosterprik kunnen halen.

In de week van maandag 24 januari gaan 7 zogenoemde dichtbijlocaties open: in Amersfoort (Adventkerk), Leerdam, Renswoude, Rhenen, Utrecht Kanaleneiland, Utrecht Overvecht en Woudenberg. De week erna, op maandag 31 januari, volgen er nog eens 14: in Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Mijdrecht, Oudewater, Soest, Utrecht Leidsche Rijn, Wijk bij Duurstede en Zeist. Overdag Met het openen van de kleine locaties wordt er niet meer in de avond geprikt op de xxl-locatie in de Jaarbeurs. Vanaf zaterdag gebeurt dat alleen nog overdag. Een prik halen kan op alle locaties op vrije inloop, maar wie dat graag toch doet kan online of per telefoon een afspraak maken. Op de website van de GGD Utrecht zijn alle prikplekken en hun openingstijden te vinden.