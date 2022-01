Bij basisschool Het Zwaluwnest in Amersfoort heeft een man donderdagmiddag spelende kinderen gefilmd en ondervraagd over vaccineren. Ook schreeuwde hij leuzen tegen coronavaccinaties. Het schoolpersoneel haalde snel de kinderen naar binnen, waarna de man zich uit de voeten maakte.

Bij Het Zwaluwnest, een basisschool aan de Darthuizerberg in de wijk Vathorst, willen ze desgevraagd niets kwijt over het incident. Ouders zijn erover geïnformeerd, omdat sommige leerlingen van de groepen 4 en 5, die op dat moment buiten speelden, onder de indruk waren van de man en zijn gedrag.

"We hebben de politie ingeschakeld en zij nemen dit verder op", laat de school aan de ouders weten. "We merken dat dit voorval indruk heeft gemaakt op sommige kinderen. We hebben het ook besproken in de klassen."

De politie kon donderdagmiddag nog niet reageren op het incident: "We komen erop terug zodra we meer weten", aldus politiewoordvoerder Maren Wonder.

In Woerden werden woensdag nog volwassen actievoerders weggestuurd bij een basisschool. Een organisatie met de naam Wij de Ouders deelde brieven uit waarin ze waarschuwen voor het vaccineren van kinderen. De groep stelt dat kinderen worden 'verleid' zich te laten 'injecteren met experimentele gentherapie'.

Of Wij de Ouders ook verantwoordelijk is voor de actie in Amersfoort, is nog niet duidelijk.