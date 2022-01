Een politiehelikopter vloog woensdagavond uit voorzorg boven Amersfoort, in verband met een fakkeloptocht demonstratie in de stad. De heli werd vanaf de grond beschenen met een laser, waarna een verwarde man werd aangetroffen met een laserpen.

De fakkeltocht startte rond 19.00 uur in het Soesterkwartier in Amersfoort. Ongeveer een uur later werd de politieheli vanaf de grond beschenen met een laser. Volgens een woordvoerder van de politie zijn agenten gaan kijken of ze konden achterhalen wie met een pen aan het schijnen was.

Rond 20.30 uur werd in de buurt van de Arnhemseweg een man aangetroffen die 'een verwarde indruk maakte' en een laserpen bij zich had. "De pen is in beslag genomen en met de verwarde man is een stevig gesprek gevoerd", aldus de woordvoerder. Hij is niet bekeurd.