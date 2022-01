Het gebeurt niet iedere dag dat er plotseling een metersdiepe sinkhole ontstaat. In Nederland is het ontstaan van sinkholes of 'verdwijngaten' vrij zeldzaam, al komt het de laatste jaren wel vaker voor.

De meeste sinkholes ontstaan in het zuiden van het land. Vooral in Zuid-Limburg komen sinkholes voor omdat de grond daar veel kalksteen bevat en daardoor kwetsbaarder is. Maar deze week gebeurde het ook in Amersfoort. De 36-jarige Marvin Ebel viel woensdag met scooter en al in een verdwijngat dat ontstaan was in de Klarissenstraat. Maar hoe ontstaat zo'n sinkhole?

Er zijn twee manieren waarop sinkholes kunnen ontstaan. Dat kan namelijk door natuurlijke processen of door menselijke activiteiten. Natuurlijke sinkholes ontstaan op plekken waar oplosbaar gesteente, zoals zout of kalk, in de grond zit. Door (grond)water kan het gesteente oplossen waardoor er een loze ruimte onder de grond ontstaat.

Gesprongen waterleiding

Maar sinkholes kunnen ook ontstaan als gevolg van menselijk ingrijpen, zoals het aanleggen van waterleidingen of riolering. Dat is ook het geval bij het Amersfoortse verdwijngat, dat ontstond door een gesprongen waterleiding.

Hoewel sinkholes vaker voorkomen in het zuiden van het land, is het niet de eerste keer dat er in Amersfoort een verdwijngat ontstaat. Vorig jaar was het drie keer raak in de regio. In alle gevallen ontstond het gat in de grond door een waterlek.

De sinkholes die in Nederland ontstaan zijn meestal niet groot, maar in het buitenland is dat wel anders. Zo slokte een groot verdwijngat in Rome vorig jaar nog twee auto's op en verdween de grootste waterval van Ecuador door toedoen van een groot zinkgat.

Hoewel de zinkgaten in Nederland meestal niet groot zijn, kwam de Technische Universiteit Delft in 2016 met een alarmsysteem voor zinkgaten. Door middel van satellietbeelden kan worden gemeten hoeveel millimeter de grond verzakt. Inwoners van zinkgat-gevoelige gemeenten, zoals in Zuid-Limburg, kunnen op deze manier op tijd gealarmeerd worden.