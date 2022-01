Door een gesprongen leiding is de Klarissenstraat in Amersfoort woensdagochtend blank komen te staan. Bewoners in de straat hebben geen water totdat de leiding is gerepareerd.

Waterbedrijf Vitens was rond 7.00 uur ter plaatse en heeft zeker nog tot eind van de ochtend nodig om de leiding te kunnen repareren. Hoeveel bewoners zonder water zitten, is niet bekend.