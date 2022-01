Op De Hoef in Amersfoort is maandagochtend een nieuw COVID-19 test- en vaccinatiepaviljoen geopend. Dit ter vervanging van de locaties aan de Rijtuigenloods en de Hardwareweg. Direct na de opening liet de eerste bezoeker zich testen.

Directeur van de GGD publieke gezondheid, Nicolette Rigter, zorgde samen met Menno Tigelaar, wethouder van Zorg en Ondersteuning in Amersfoort, voor de officiële opening van het enorme paviljoen.

Maar waarom wordt er zo'n grote vaccinatielocatie geopend terwijl we bijna aan het eind van het boosteren zitten? "Een deel van de mensen is nog steeds niet geboosterd", legt een woordvoerder van de GGD regio Utrecht uit. "Verder zetten we ook nog eerste en tweede prikken en komt er waarschijnlijk een vervolg op de boostercampagne."

Daarnaast dient de kolossale test- en vaccinatielocatie aan de Hoefseweg als vervanging van andere locaties in Amersfoort. Zo sluiten de vaccinatielocatie Rijtuigenloods en de testlocatie aan de Hardwareweg. "En dan moet je toch anticiperen", zegt de woordvoerder. Alles moet nu gebeuren vanuit dit centrale testpaviljoen, waar een capaciteit is voor zo'n driehonderd testen en 350 vaccinaties per uur.