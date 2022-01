Bij een drugsdeal zondagavond in Amersfoort is een achttienjarige man aangehouden op verdenking van handelen in verdovende middelen. Dat meldt de politie. De man ging er bij zijn aanhouding vandoor. Agenten probeerden een stroomstootwapen te gebruiken om de verdachte onder controle te krijgen, maar de inzet van het wapen had geen effect.

De politie kreeg een melding dat er een drugsdeal zou plaatsvinden aan de Amersfoortse Van Rootselaarstraat. Agenten die ter plaatse een onderzoek instelden, zagen daar een bekende gebruiker rondlopen. Ze besloten de de man in de gaten te houden. Toen er vervolgens een auto aan kwam rijden, besloten ze de automobilist te controleren. De bestuurder werd meermaals gewaarschuwd om te stoppen, maar gaf hier geen gehoor aan. Hierdoor voelde een van de agenten zich genoodzaakt om gebruik te maken van zijn stroomstootwapen. Dit bleek geen effect te hebben. De achtervolging werd daarop ingezet, waarbij de bestuurder zich klem reed op de Haydnstraat. De twee inzittenden konden worden aangehouden. Op het bureau bleek dat een pijltje van het stroomstootwapen in het lichaam van de verdachte zat. Het andere pijltje was in de auto terechtgekomen, waardoor er geen stroom is toegediend. Het stroomstootwapen werkt alleen als beide pijltjes in het lichaam terecht komen. Ook als de pijltjes niet de huid van de getroffene binnendringen, maar via de kleding tot vier centimeter voor het lichaam komen, wordt door het hoge voltage toch stroomstoten uitgedeeld door het wapen. De man is naar het ziekenhuis gebracht om het pijltje uit zijn lichaam te verwijderen. Hij is overgebracht naar het politiebureau en zit vast voor verhoor. Ook de zestienjarige bijrijder werd ingesloten. In de auto troffen agenten een kleine hoeveelheid drugs aan.