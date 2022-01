Warm en droog wachten op test of prik: Amersfoort opent maandag deuren van XL vaccinatie- en testlocatie

Wie wil weten of hij corona heeft, kan zich vanaf 17 januari laten testen bij een nieuwe testlocatie in Amersfoort. Het bouwen van een overdekte hal is nog in volle gang, maar aanstaande maandag openen de deuren aan de Hoefseweg. Ook vacinaties kun je daar vanaf dat moment halen.

Waar momenteel mensen buiten in de rij moeten staan om zich te laten testen bij de Hardwereweg, is dat straks niet meer nodig. In het pand, die gebruikt wordt als nieuwe GGD vaccinatie- en testlocatie, kunnen mensen warm en droog wachten tot ze aan de beurt zijn.

Parkeerplekken en fietsenstalling

Op bedrijventerrein De Hoef, in het noorden van Amersfoort, worden ook parkeerplekken gerealiseerd en er is een fietsenstalling aanwezig. "We doen er alles aan om mogelijke verkeersdrukte aan de Hoefseweg in goede banen te leiden", laat de gemeente weten.

Met de komst van de XL-locatie, sluiten de deuren maandag 17 januari bij de vaccinatielocatie in de Rijtuigenloods en de testlocatie aan de Hardwareweg. Alles wordt vanaf dat moment geregeld vanuit het pand op de Hoefseweg.