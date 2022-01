DierenPark Amersfoort is twee pinguïnkuikens rijker. Het gaat om de zwartvoetpinguïn. De dieren kwamen onlangs uit hun ei gekropen. Ze zijn broer en zus en maken het goed.

De geboorte van de pinguïntweeling is extra bijzonder, vertelt dierverzorger Sander Drost. "Langs de Zuid-Afrikaanse kust is de populatie van de zwartvoetpinguïn de afgelopen decennia sterk afgenomen. Door klimaatverandering is hun voedselplaats slechter bereikbaar geworden. Daarom zijn wij extra blij met de twee pinguïns hier in DierenPark Amersfoort."

Elk jaar zoeken de partners elkaar op tijdens het broedseizoen, aldus Drost. "Het mannetje en vrouwtje maken dan balkende geluiden, waaraan zij elkaar tussen hun soortgenoten herkennen. Bij dit liefdeskoppel heeft het in ieder geval geleid tot het leggen van eieren."



De eieren worden gelegd in de broedholen, waar ze beschermd zijn tegen weer en wind. "Zowel het mannetje als het vrouwtje broeden op hun nest. Pinguïns, maar ook veel andere vogels, hebben onderaan hun buik een speciaal stukje huid waar weinig veren zitten. Dit wordt de 'broedplek' genoemd. Door deze plek komt de huid van de ouders direct tegen het ei aan en wordt er extra warmte afgegeven."

Na zo'n kleine veertig dagen kropen de kleintjes uit hun eieren. "Nu nog met een donzig verenpak. Na twee tot vier maanden wordt hun grijze kleed omgeruild voor een zwart pak. Pas na anderhalf tot twee jaar krijgen de kuikens ook hun bekende witte veren."

De twee kuikens warmen zich nu nog op in het nest en bij hun ouders. Over een tijdje ontdekken de pinguïns hun buitenverblijf.