De succesvolle optocht van vorig jaar, toen ruim honderd boeren met verlichte trekkers langs verzorgingstehuizen in de regio reden, zal dit jaar opnieuw plaatsvinden. De boeren van Eemland trekken zaterdagavond in optocht door de regio Amersfoort.

De optocht werd vorig jaar georganiseerd om medewerkers van zorgcentra en verzorgingshuizen te bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Het evenement was een groot succes en de boeren kregen van het publiek veel dankbare reacties. Er werd niet alleen langs de verzorgingstehuizen gereden, de boeren deelden ook voedselpakketten uit met streekproducten. Daarnaast werden er beelden van koeien cadeau gedaan aan het personeel.

Dit jaar is het motto van de optocht: 'Een lichtje voor iedereen in deze donkere dagen'. De route start zaterdag om 19.00 uur in Eemnes. De verwachting is dat de verlichte trekkers rond 20.45 uur in Amersfoort zullen zijn. De optocht gaat dan door naar Hoogland en zal rond 21.45 uur in Bunschoten-Spakenburg eindigen.