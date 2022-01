De groep van 38 vluchtelingen die ruim twee maanden noodopvang kreeg in Amersfoort omdat de reguliere opvanglocaties overvol zitten, kijkt met grote dankbaarheid terug op hun verblijf. Dat schrijven ze in een afscheidsbericht gericht aan inwoners, vrijwilligers en burgemeester Lucas Bolsius die hen een bezoek bracht. "We houden van Amersfoort."

Afgelopen najaar hielp Amersfoort het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) uit de brand door een groep alleengaande mannelijke vluchtelingen noodopvang te geven, omdat er nergens meer plek voor hen was. Eerst sliepen ze een paar dagen in een hotel, maar eind oktober werden ze ondergebracht in een leegstaande verdieping van een gebouw op het terrein van Zon & Schild aan de Utrechtseweg.

In eerste instantie zouden de vluchtelingen maar vier weken blijven, maar op verzoek van het COA werd hun verblijf met zes weken verlengd. Donderdag vertrokken ze naar verschillende andere opvanglocaties en asielzoekerscentra in het land.

Geweldige tijd in Amersfoort

In een afscheidsbericht op de Facebook-pagina van Welkom in Amersfoort, een groep voor vluchtelingen en vrijwilligers, laten ze weten erg dankbaar te zijn. "We hebben een geweldige tijd gehad in Amersfoort, die we zullen koesteren en waarover we later onze kinderen zullen vertellen. We bedanken alle Amersfoorters voor hun gastvrijheid. We bedanken ook de burgemeester, dat hij ons heeft bemoedigd om vooruit te kijken en onze doelen te behalen. We bedanken tevens de gemeente voor de spullen die we hebben gekregen."

Tijdens hun verblijf kreeg de groep vluchtelingen veel ondersteuning van vrijwilligers uit Amersfoort, onder wie vrijwilligers die tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 ook al de handen uit de mouwen staken óf in die tijd zelf als vluchteling naar Amersfoort kwamen. Ook de betrokken vrijwilligers worden in het afscheidsbericht door de vluchtelingen uitgebreid bedankt.