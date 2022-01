Op de Zegheweg in Woudenberg is een automobilist vrijdagmiddag rond 16.20 uur met haar auto op een boom geknald. Het ongeluk gebeurde in een scherpe bocht.

De politie en de ambulance rukten met spoed uit voor het ongeluk. De automobilist is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe de vrouw de macht over het stuur kon verliezen. De weg was tijdelijk afgesloten voor verkeer.