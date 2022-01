De Duitse 33-jarige man en 34-jarige vrouw die in de zomer van 2021 langs verschillende saunacomplexen in Nederland trokken om daar kluisjes open te breken, zijn veroordeeld tot maandenlange straffen. Uit zeker 27 kluisjes stalen ze onder andere contant geld, bankpassen, telefoons, sieraden en autosleutels.

Het Duitse stel sloeg onder meer op 10 juli toe in Thermen Soesterberg. Ze reden in een gestolen auto en boekten saunabezoeken met een gestolen id-kaart.

Het duo moet hen bijna 10.000 euro aan schade terugbetalen. Dit bedrag bestaat uit geld dat is gestolen, maar ook de waarde van gestolen telefoons, sieraden, kleding en andere spullen", meldt de rechtbank.

Twintig maanden

De man is al eerder veroordeeld voor soortgelijke zaken, maar omdat dit hem er niet van heeft weerhouden opnieuw de fout in te gaan heeft hij een gevangenisstraf van twintig maanden opgelegd gekregen. Daarbovenop moet hij nog vijf maanden uitzitten die hem eerder voorwaardelijk is opgelegd.

De vrouw is niet eerder veroordeeld, zij krijgt een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk.