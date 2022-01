Een traumahelikopter landde donderdagochtend aan de Bernulfusstraat in Amersfoort. De heli werd ingezet nadat er rond 10.35 uur een incident plaatsvond.

Volgens een woordvoerder van de politie was urgente hulpverlening nodig in een woning aan de Bernulfusstraat nadat er een incident plaatsvond. Vanwege de ernst van het incident werd ook de traumahelikopter opgeroepen. Wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning is nog niet bekend.