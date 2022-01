Vuurwerkvandalen hebben flink huisgehouden in Bunschoten afgelopen nacht. Een fotograaf maakte een rondje door het dorp en kwam veel vernielde verkeersborden, prullenbakken en ander straatmeubilair tegen.

Zo lagen er drie kapotgeknalde verkeersborden op het parkeerterrein van het zwembad aan de Bikkersweg. Hetzelfde lot was beschoren voor verkeersborden bij de rotonde bij de Wilde Zwaan, het park Koenraadswetering en aan de Zuidwenk.

Ook een prullenbak bij het Aralveld moest het ontgelden, net als een brievenbus van een woonwinkel aan de Zuidwenk.

In park Koenraadswetering was een afvalhoop in brand gestoken. De brandweer heeft dit vannacht geblust, 's ochtends was de hoop alweer opgeruimd door de gemeente.

Op verschillende plekken in Bunschoten werden bovendien (lege) flessen met wasbenzine gevonden.