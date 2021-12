De GGD regio Utrecht is bezig met de opbouw van een nieuw, enorm test- en vaccinatiepaviljoen in Amersfoort. Het paviljoen komt te staan tussen het spoor en de Hoefseweg. Twee andere GGD-locaties in Amersfoort sluiten hun deuren.

Het paviljoen dient als vervanging voor andere locaties in Amersfoort. Zo sluiten de vaccinatielocatie Rijtuigenloods en de testlocatie aan de Hardwareweg. Alles moet nu gebeuren vanuit dit centrale testpaviljoen. Een woordvoerder van de GGD regio Utrecht laat weten dat er in het nieuwe paviljoen capaciteit is voor zo'n driehonderd testen en zo'n 350 vaccinaties per uur. Bereikbaarheid Het paviljoen ligt vlak bij station Amersfoort Schothorst en is daarmee makkelijk met de trein te bereiken. De woordvoerder laat ook weten dat er ruim voldoende parkeerplekken en fietsenstallingen komen bij deze grote prik- en testlocatie. De bouw is afgelopen woensdag begonnen en moet voor het einde van januari klaar zijn.