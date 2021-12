Een automobilist is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 23.00 uur tegen een boom gebotst op de Zandheuvelweg in Baarn. De bestuurder bleef ongedeerd. De politie meldt dat hij is aangehouden wegens rijden onder invloed.

De automobilist verloor in de S-bocht ter hoogte van het Baarnse Bomencentrum de macht over het stuur. Eind augustus was er ook al een ongeval op deze weg. Toen overleed een 29-jarige man uit Baarn na een eenzijdig ongeval.