Een bestelbusje is donderdagmiddag achterop een stilstaande auto gebotst in Amersfoort. De bestuurder van de auto raakte gewond en is door het aanwezige ambulance personeel naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde donderdag rond 13.55 uur voor het stoplicht op De Stadsring. Hoe het kan dat het bestelbusje achterop de auto botste, is onduidelijk. Mogelijk zag de bestuurder van de bestelbus niet dat zijn voorganger stilstond. De bestuurder van de bestelbus kwam met de schrik vrij. Het verkeer ondervond enige hinder door het ongeluk.