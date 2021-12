De politie heeft woensdagavond in de wijk Vathorst één persoon aangehouden vanwege het bezitten van illegaal vuurwerk. De agenten konden de man in de boeien slaan doordat zij undercover in de wijk aanwezig waren.

Al dagenlang zijn er harde knallen in de Amersfoort te horen en ontvangt de politie vooral uit Vathorst veel meldingen. Mede daarom gingen zij opvallend én onopvallend de wijk in en daarbij boekten de agenten succes. Een persoon werd betrapt en was op dat moment in het bezit van een doosje nitraten. Hij werd direct aangehouden.