Het jaar van Dierenpark Amersfoort kent vlak voor het einde nog een zware tegenslag. De Siberische tijger Ilya is vrijdag overleden. Het dier werd gezien als icoon van het park en werd zeventien jaar oud.

Het overlijden van de tijger is maandagmiddag wereldkundig gemaakt. "Uit sectie blijkt dat Ilya een scheur in het middenrif had", laat het dierenpark weten. "Daardoor zijn de darmen voorbij de maag, in de borstkas, komen te liggen."

Dit zorgde bij het dier voor acute benauwdheid. Dierenartsen én dierverzorgers hebben er vervolgens alles aan gedaan om Ilya beter te maken, maar dat is niet gelukt. "Helaas is het dier er niet meer bovenop gekomen en is hij overleden. Hij was een icoon van ons park, hij heeft de mooie leeftijd van zeventien jaar bereikt."