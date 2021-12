In een woning aan de Bisschopsweg in Amersfoort is in de nacht van zondag op maandag brand ontstaan in de schoorsteen. Na onderzoek van de brandweer bleek de brand overgeslagen te zijn op een houten vloer. Niemand is gewond geraakt.

De bewoners waren thuis en merkten de brandlucht op, even na 0.00 uur. Een deel van de brand hadden ze zelf geblust, maar de brandweer is voor de zekerheid toch nog langs gekomen. Naastgelegen woningen waren door de politie ontruimd. Tijdens de bluswerkzaamheden was de straat tijdelijk afgesloten. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend.